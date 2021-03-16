Eriksen revela que nunca pensou em deixar a Inter de Milão

Eriksen teve um início ruim de caminhada na Inter de Milão e seu nome esteve no centro de diversas especulações para deixar a Itália na última janela de janeiro. Em entrevista à emissora dinamarquesa “Sport TV2”, o meio-campista confirmou que ficou chateado com o banco de reservas, mas que nunca pensou em deixar a equipe de Antonio Conte.- Foi o período mais difícil e exigente, mas agora sinto que estou em grande recuperação. Em dezembro, estava com muitos pensamentos, mas não porque queria sair. Eu queria lutar pelo meu espaço. Mentalmente foi difícil. Vim jogar futebol e quando não dá certo, é chato. Fora de campo foi tudo muito bom, mas faltava alguma coisa no gramado. Ser jogador da Inter é uma honra, mas o melhor momento é poder jogar.