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futebol

Eriksen revela que nunca pensou em deixar a Inter de Milão

Meio-campista admitiu que viveu momentos complicados desde a sua chegada por não encontrar espaço dentro de campo na equipe do técnico Antonio Conte...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 11:25

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 11:25
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Eriksen teve um início ruim de caminhada na Inter de Milão e seu nome esteve no centro de diversas especulações para deixar a Itália na última janela de janeiro. Em entrevista à emissora dinamarquesa “Sport TV2”, o meio-campista confirmou que ficou chateado com o banco de reservas, mas que nunca pensou em deixar a equipe de Antonio Conte.- Foi o período mais difícil e exigente, mas agora sinto que estou em grande recuperação. Em dezembro, estava com muitos pensamentos, mas não porque queria sair. Eu queria lutar pelo meu espaço. Mentalmente foi difícil. Vim jogar futebol e quando não dá certo, é chato. Fora de campo foi tudo muito bom, mas faltava alguma coisa no gramado. Ser jogador da Inter é uma honra, mas o melhor momento é poder jogar.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O veterano vem ganhando cada vez mais importância dentro do elenco da Inter de Milão, entrando com mais frequência nas partidas e sendo peça importante na construção de bons resultados. O dinamarquês possui contrato com o clube italiano até 2024 e as chances de uma possível saída diminuem a cada rodada.

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