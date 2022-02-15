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futebol

Eriksen retorna aos gramados após oito meses e dá assistência; confira

Meio-campista sofreu uma parada cardíaca durante jogo da Eurocopa em junho de 2021...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 23:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 23:12
Oito meses após sofrer mal súbito durante partida da Eurocopa, o meia dinamarquês Christian Eriksen voltou aos gramados nesta segunda-feira. No dia do aniversário de 30 anos, o jogador do Brentford atuou no amistoso contra o Southend, da quinta divisão inglesa, e deu uma assistência na vitória por 3 a 2.+ 'Será processada', diz Edmundo sobre jornalista da Globo que citou racismo em comentário sobre Lukaku
Eriksen esteve durante 60 minutos em campo e deu assistência para Josh Dasilva, que marcou os três gols do Brentford. Segundo relato oficial do clube inglês sobre o amistoso, Eriksen teria pedido aos companheiros e adversários no duelo. O atleta ainda não tem previsão de atuar em jogo oficial.
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O meio-campista sofreu uma parada cardíaca no jogo entre Dinamarca e Finlândia, na Eurocopa, em junho. Após minutos desacordado no gramado, o jogador foi reanimado e passou por processo cirúrgico para colocação de marcapasso no coração. O Brentford joga no próximo sábado contra o Arsenal.
Crédito: EriksenéumdosreforçosdoBrentfordparaatemporada(Foto:Divulgação/Brentford

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