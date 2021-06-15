Eriksen publica foto no hospital após mal súbito em jogo da Dinamarca

Crédito: Eriksen está se recuperando em hospital na Dinamarca (AFP

O meio-campista Christian Eriksen publicou sua primeira foto nas redes sociais após sofrer um mal súbito no último sábado diante do confronto entre Dinamarca e Finlândia pela Eurocopa. O atleta afirmou estar bem, mas disse que precisa passar por mais exames.- Muito obrigado pelas doces e incríveis mensagens de todo o mundo. Estou bem, dadas as circunstâncias. Ainda preciso passar por alguns exames no hospital, mas me sinto bem.

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Segundo o "La Gazzetta dello Sport", Eriksen também pediu para sair da dieta e comer uma pizza. A mensagem foi entregue ao chef da delegação dinamarquesa, Per Thostesen, e repassada para um restaurante próximo do local em que o camisa 10 se recupera.