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futebol

Eriksen publica foto no hospital após mal súbito em jogo da Dinamarca

Meio-campista segue se recuperando, mas ainda precisará passar por mais exames. Segundo a imprensa italiana, atleta pode ter alta nesta quarta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jun 2021 às 08:24

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 08:24

Crédito: Eriksen está se recuperando em hospital na Dinamarca (AFP
O meio-campista Christian Eriksen publicou sua primeira foto nas redes sociais após sofrer um mal súbito no último sábado diante do confronto entre Dinamarca e Finlândia pela Eurocopa. O atleta afirmou estar bem, mas disse que precisa passar por mais exames.- Muito obrigado pelas doces e incríveis mensagens de todo o mundo. Estou bem, dadas as circunstâncias. Ainda preciso passar por alguns exames no hospital, mas me sinto bem.
> Veja a tabela da Eurocopa
Segundo o "La Gazzetta dello Sport", Eriksen também pediu para sair da dieta e comer uma pizza. A mensagem foi entregue ao chef da delegação dinamarquesa, Per Thostesen, e repassada para um restaurante próximo do local em que o camisa 10 se recupera.
Além disso, a publicação também informa que o jogador pode receber alta hospitalar ainda nesta quarta-feira. Na última segunda-feira, o atleta recebeu as visitas da esposa, dos pais e da irmã, enquanto a seleção dinamarquesa se prepara para enfrentar a Bélgica nesta quinta-feira.

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