Eriksen posta vídeo nas redes sociais e marca golaço de falta; assista

O meia Christian Eriksen, que passou por um susto na Eurocopa no ano passado segue se preparando para voltar aos gramados. Nesta quarta-feira, o meia dinamarquês publicou um vídeo nas redes sociais no qual demonstra que não esqueceu como cobrar faltas com categoria.+ Com a camisa 23, Philippe Coutinho é apresentado no Aston Villa: 'Ansioso para estar em campo'

Sem contrato após rescisão com a Internazionale, o jogador ainda procura novo clube em 2022. A imprensa europeia afirma que clubes ingleses querem a contratação do meia, mas nenhum ainda apresentou proposta oficial. O Tottenham seria uma das equipes interessadas.

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Eriksen sofreu uma mal súbito durante a partida entre Dinamarca e Finlândia, pela Eurocopa, em junho de 2021. Na ocasião, o jogador recebeu atendimento médico por mais de 15 minutos no gramado, e foi reanimado no local. Aos 29 anos, o atleta hoje possui um marca-passo.