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Eriksen marca em sua volta à seleção da Dinamarca, mas Holanda vence amistoso em casa

Mesmo com gol do recém-tornado dinamarquês, holandeses vencem em casa...

Publicado em 26 de Março de 2022 às 18:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 18:41
Em um bom jogo realizao em Amsterdã, a Holanda venceu a Dinamarca, neste sábado. Bergwijn (duas vezes), Aké e Depay marcaram para os holandeses. Pelo lado visitante, os gols foram de Vestergaard e Eriksen, que marcou em seu retorno à seleção, após o infarto na última Euro.DOMÍNIO TOTAL DA HOLANDA NO 1° TEMPO​Os donos da casa fizeram um primeiro tempo de muito domínio e efetividade. A Holanda dominou todas as ações da etapa inicial, com mais de 60% de posse de bola e sete finalizações. Aos 16 minutos, Bergwijn subiu de cabeça após cruzamento e marcou o primeiro. Na sua única finalização, a Dinamarca empatou: Mahele cruzou, o goleiro saiu mal e Vestergaard cabeceou para o gol.
Os holandeses chegaram ao segundo em escanteio, aos 29 minutos com Nathan Aké subindo de cabeça. Na marca dos 36´Vestergaard cometeu pênalti. Memphis Depay bateu no meio e converteu.
Eriksen marca logo dois minutos depois de retornar pela seleção (MAURICE VAN STEEN/AFP)Logo dois minutos depois de voltar a campo pela seleção dinamarquesa, Eriksen marcou o segundo gol da equipe da Dinamarca, seu primeiro após o colapso na Eurocopa do ano passado. O camisa 10 bateu firme de pé direito no ângulo, após cruzamento rasteiro. Ele ainda quase fez um golaço, girando e batendo de longe na trave.
+Espanha sofre, mas vence Albânia em amistoso​BERGWIJN ALIVIA​Aos 26 do segundo tempo, Steven Bergwijn aliviou para a Holanda, marcando seu segundo gol: ele recebeu na ponta, balançou e bateu colocado, marcando um golaço, o quarto dos holandeses.
SEQUÊNCIAAmbas equipes voltam a campo, na próxima terça. A Holanda enfrenta a Alemanha, e a Dinamarca recebe a Sérvia.
Crédito: HolandavenceDinamarcaemcasa(JOHNTHYIS/AFP

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