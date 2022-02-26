Eriksen estreia pelo Brentford e retorna ao futebol após mal súbito

O meia Eriksen estreou pelo Brentford neste domingo, na derrota diante do Crystal Palace, pela Premier League, e voltou a jogar futebol após 259 dias. No último dia 12 de junho de 2021, o atleta caiu em campo desacordado após um mal súbito no duelo entre Dinamarca e Finlândia pela Eurocopa.O jogador de 30 anos começou a partida no banco de reservas, mas entrou em campo no início da segunda etapa no lugar de Mathias Jensen. No entanto, as Abelhas já estavam com um atleta a menos desde o primeiro tempo e o dinamarquês pouco pôde fazer pelo seu novo time.