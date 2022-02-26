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futebol

Eriksen estreia pelo Brentford e retorna ao futebol após mal súbito

Meio-campista dinamarquês não entrava em campo desde que caiu desacordado em campo diante da Finlândia, pela Eurocopa...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 14:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 14:09
O meia Eriksen estreou pelo Brentford neste domingo, na derrota diante do Crystal Palace, pela Premier League, e voltou a jogar futebol após 259 dias. No último dia 12 de junho de 2021, o atleta caiu em campo desacordado após um mal súbito no duelo entre Dinamarca e Finlândia pela Eurocopa.O jogador de 30 anos começou a partida no banco de reservas, mas entrou em campo no início da segunda etapa no lugar de Mathias Jensen. No entanto, as Abelhas já estavam com um atleta a menos desde o primeiro tempo e o dinamarquês pouco pôde fazer pelo seu novo time.
> Veja a tabela da Premier League
Eriksen foi contratado pelo Brentford na última janela de transferências de janeiro após rescindir seu contrato com a Inter de Milão. O atleta não poderia atuar profissionalmente na Itália por conta da presença do desfibrilador cardíaco acoplado em seu corpo.
O camisa 21 já tem experiência atuando na Premier League, uma vez que conseguiu ter uma passagem bem sucedida com a camisa do Tottenham. O próximo jogo do Brentford será diante do Norwich, no próximo sábado.
Crédito: EriksenestreoupeloBrentfordevoltouaosgramados(Reprodução/Twitter/@BrentfordFC

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