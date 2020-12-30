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Eriksen está entre o Paris Saint-Germain e o Arsenal

Inter de Milão quer se desfazer do meio-campista e enxerga o PSG como a melhor oportunidade para o dinamarquês deixar o clube na janela de transferências de janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 11:29

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 11:29

Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão
O futuro de Eriksen pode estar em Paris ou em Londres, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. A Inter de Milão tem a intenção de reduzir sua folha salarial, além de se livrar de jogadores que não fazem parte dos planos do técnico Antonio Conte. Na Itália, a ida para o Paris Saint-Germain é o principal cartucho do clube nerazzurri.Com a demissão de Thomas Tuchel e a provável chegada de Mauricio Pochettino, Eriksen poderia encontrar um rosto familiar no PSG, uma vez que o meio-campista se destacou no Tottenham sob o comando do argentino. Uma troca entre o camisa 24 e Lucas Paredes, volante do gigante francês, é cogitada.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Já na Inglaterra, o principal candidato é o Arsenal, mas os Gunners precisam resolver a questão de Mesut Ozil. O alemão recebe um salário astronômico e pode sair em janeiro, mas até agora nada foi resolvido. A questão é que o clube não tem condições de comportar o salário dos dois atletas juntos em um período de crise econômica.

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