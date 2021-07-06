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Eriksen é convidado pela Uefa a estar na final da Eurocopa em Wembley

Além do jogador dinamarquês, que sofreu um mal súbito na estreia da competição, esposa do atleta e seis médicos que salvaram a vida do jogador também são convidados...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 12:16

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 12:16
Crédito: Eriksen é convidado para decisão da Eurocopa pela Uefa (AFP
A Uefa convidou Eriksen, sua esposa e seis médicos que ajudaram a salvar a vida do atleta na estreia da Dinamarca na Eurocopa para participaram da grande decisão que acontece no próximo domingo no Estádio Wembley. No entanto, o atleta não confirmou presença.​​O paramédico Peder Ersgaard afirmou estar animado o convite em entrevista à revista "Fagbladet FOA".
> Veja a tabela da Eurocopa
- Estou animado como uma criança em uma noite de Natal. Tenho orgulho do meu esforço, mas também de toda a equipe. Não foi o trabalho de um homem. Eu espero ver Dinamarca contra a Itália.
Nesta terça-feira, Itália e Espanha se enfrentam pelo primeiro jogo da semifinal. Na quarta-feira, a Dinamarca terá um desafio difícil contra a Inglaterra, que atua em casa. No entanto, a equipe de Eriksen vem de três vitórias consecutivas e está empolgada.
Na estreia da Dinamarca na Eurocopa diante da Finlândia, Eriksen sofreu um mal súbito no final do primeiro tempo e desabou em campo desacordado. O atleta precisou ser reanimado com desfibrilador cardíaco, passou por uma cirurgia para a implantação de um marca-passo e não sabe se poderá voltar a jogar futebol.

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