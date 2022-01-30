Eriksen é aprovado nos exames médicos e deve ser anunciado por clube da Premier League

Fora dos gramados desde o susto na Eurocopa, em junho de 2020, o meia Cristian Eriksen está próximo de acertar com novo clube. De acordo com a 'Sky Sports', o dinamarquês já foi aprovado nos exames médicos e vai assinar um contrato com o Brentford até o final da atual temporada.
Após sofrer uma parada cardíaca no jogo entre Dinamarca e Finlândia, no ano passado, Eriksen passou os últimos meses se recuperando. Nas últimas semanas, o jogador esteve se recondicionando pelo Ajax e chegou a ser especulado no Tottenham, onde viveu a melhor fase da carreira.
+ Liverpool anuncia contratação do atacante Luis Díaz
Eriksen teve o contrato rescindido pela Inter de Milão porque a federação italiana não permite que jogadores atuem com marcapasso, colocado no meia após o episódio na Eurocopa. Recém-promovido à Premier League, o Brentford é o 14º colocado e segue vivo na Copa da Inglaterra.