  • Eriksen é aprovado nos exames médicos e deve ser anunciado por clube da Premier League
Eriksen é aprovado nos exames médicos e deve ser anunciado por clube da Premier League

LanceNet

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 17:27

Fora dos gramados desde o susto na Eurocopa, em junho de 2020, o meia Cristian Eriksen está próximo de acertar com novo clube. De acordo com a 'Sky Sports', o dinamarquês já foi aprovado nos exames médicos e vai assinar um contrato com o Brentford até o final da atual temporada.+ Imagens fortes: namorada de jogador do Manchester United expõe fotos e vídeos de violência doméstica
Após sofrer uma parada cardíaca no jogo entre Dinamarca e Finlândia, no ano passado, Eriksen passou os últimos meses se recuperando. Nas últimas semanas, o jogador esteve se recondicionando pelo Ajax e chegou a ser especulado no Tottenham, onde viveu a melhor fase da carreira.
Eriksen teve o contrato rescindido pela Inter de Milão porque a federação italiana não permite que jogadores atuem com marcapasso, colocado no meia após o episódio na Eurocopa. Recém-promovido à Premier League, o Brentford é o 14º colocado e segue vivo na Copa da Inglaterra.
