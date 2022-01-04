Eriksen concede primeira entrevista após susto na Eurocopa: 'Morri por cinco minutos'

Quase sete meses após o incidente na Eurocopa, quando sofreu um mal súbito, o meia Christian Eriksen concedeu a primeira entrevista para falar sobre o assunto. Em conversa com a 'DR TV', da Dinamarca, o jogador disse que se sentiu surpreso com a comoção geral após o ocorrido.

+ Lukaku é reintegrado ao elenco do Chelsea e está arrependido das declarações contra Tuchel, diz site- Eu morri por cinco minutos, e foi incrível que tantas pessoas sentiram que era preciso escrever ou mandar flores. Teve um impacto tão grande em tanta gente, e eles sentiram que era preciso eu e minha família saberem disso. Isso me deixa muito feliz. Foi extraordinário - disse Eriksen, que completou.

+ Monaco anuncia novo técnico dois dias após demissão de Niko Kovac

- Eu agradeci a quem encontrei pessoalmente. Agradeci aos médicos, meus colegas de seleção e seus familiares pessoalmente, mas todos os fãs que enviaram milhares de cartas, emails, flores, ou quem me abordou nas ruas na Itália e na Dinamarca, eu agradeci a todos eles pelo apoio - encerrou.

O susto ocorreu no dia 12 de junho, na partida entre Dinamarca x Finlândia. Na ocasião, Eriksen desmaiou em campo e recebeu atendimento por mais de 15 minutos no gramado. Agora de marca-passo, o meia já prepara volta aos gramados e tem sondagem de alguns clubes ingleses.