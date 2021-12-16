Eriksen chega à Itália para negociar rescisão com a Inter de Milão

Sem entrar em campo desde junho, quando sofreu uma parada cardíaca na estreia da Dinamarca na Eurocopa, o meio-campista Christian Eriksen está perto de definir seu futuro. De acordo com a imprensa italiana, o jogador de 29 anos irá se reunir com a Inter de Milão e a rescisão é o cenário mais provável.Segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", Eriksen chegou à Milão na última quarta-feira para se encontrar com seu agente, Martin Shoots, seguido de reunião com a Nerazzurri. A expectativa é que clube e jogador rescindam o contrato em comum acordo, sem o pagamento de multa.

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Após o problema cardíaco, Eriksen precisou implantar um desfibrilador no coração, o que impede que o atleta entre em campo na Itália. Segundo regras locais, não é permitido que um jogador atue no país com o aparelho, como informou o médico Francesco Braconaro, da Federação Italiana de Futebol.

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Um dos clubes mais especulados como possíveis destinos de Christian Eriksen é o Ajax, da Holanda, país que tem regras menos rígidas em relação à Itália. Com a abertura da janela de transferências de inverno no mês de janeiro, o dinamarquês já poderá entrar em campo caso acerte com uma nova equipe.