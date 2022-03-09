Erik de olho na reta final do Campeonato Baiano

Crescendo de produção com a camisa do Vitória, o atacante Erik falou sobre sua perspectiva individual para as próximas semanas. Segundo o atleta, o seu objetivo é fazer grandes jogos com a camisa do clube.

'Vestir a camisa de um clube como o Vitória é sempre uma responsabilidade grande. Tenho trabalhado muito para fazer jogos de alto nível para ajudar o grupo na temporada. Estou muito motivado para essa sequência', disse.

Ainda de acordo com o atleta, a meta, agora, é fazer uma boa sequência nos próximos três jogos do Baianão contra Doce Mel, Unirb e Bahia de Feira para que a equipe possa chegar às finais da disputa.

'Vamos ter três decisões pela frente e precisamos alcançar nossos objetivos nelas. Vamos em busca das três vitórias para alcançarmos o primeiro objetivo no Baiano, que é chegar a final a disputa. Temos uma responsabilidade grande nestas três partidas'.