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Erik de olho na reta final do Campeonato Baiano

Jogador é uma das esperanças do Leão para conquistar mais um título estadual...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 21:03

Publicado em 08 de Março de 2022 às 21:03

Crescendo de produção com a camisa do Vitória, o atacante Erik falou sobre sua perspectiva individual para as próximas semanas. Segundo o atleta, o seu objetivo é fazer grandes jogos com a camisa do clube.
'Vestir a camisa de um clube como o Vitória é sempre uma responsabilidade grande. Tenho trabalhado muito para fazer jogos de alto nível para ajudar o grupo na temporada. Estou muito motivado para essa sequência', disse.
Ainda de acordo com o atleta, a meta, agora, é fazer uma boa sequência nos próximos três jogos do Baianão contra Doce Mel, Unirb e Bahia de Feira para que a equipe possa chegar às finais da disputa.
'Vamos ter três decisões pela frente e precisamos alcançar nossos objetivos nelas. Vamos em busca das três vitórias para alcançarmos o primeiro objetivo no Baiano, que é chegar a final a disputa. Temos uma responsabilidade grande nestas três partidas'.
Crédito: ErikemaçãonotreinodoVitória(Divulgação/Vitória

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