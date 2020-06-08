Erik comemora aniversário de título pela Seleção Brasileira

Neste dia 8 de junho, Erik comemora o aniversário de sete anos da conquista do Torneio de Toulon, pela Seleção Olímpica. Aos 18 anos, era o primeiro título internacional do, até então, atleta do Goiás. Pelo esmeraldino, clube pelo qual foi revelado, o atacante soma 103 jogos e 36 gols marcados.

A conquista do título deu fim a um jejum de dez anos da Seleção sem vencer o torneio francês. Ao relembrar a data, Erik também cita outro título internacional vencido apenas sete dias após o primeiro: em 15 de junho de 2013, o Brasil conquistava também o quadrangular Valais Youth Cup, realizado na Suíça.

- Comemorar o aniversário desta data é especial. Eu era muito jovem e já estava conquistando títulos com a Seleção Brasileira, é o sonho de qualquer menino que quer jogar futebol. Ganhamos 2 títulos em uma semana, fiz amigos que levei pra vida e sei que foi uma época essencial para a minha carreira. Olhando para o caminho que percorri e que me trouxe até aqui, só tenho a agradecer a Deus e seguir honrando minha trajetória - afirmou.E MAIS:Erik lista momentos marcantes no Botafogo: 'Onde recuperei a alegria'Quase um ano sem Erik: quem foram os pontas do Botafogo no períodoErik destaca desejo de retornar ao Botafogo: 'Fui um escolhido'B. Dortmund é mais um clube a buscar informações sobre GersonChelsea e City disputam a contratação de Ben Chilwell E MAIS: