Erik acumula números admiráveis no Yokohama Marinos e vibra com idolatria: 'Estou muito feliz aqui'

Crédito: Divulgação/Yokohama Marinos

Depois de sair do Botafogo em agosto de 2019, Erik está em sua segunda temporada pelo Yokohama Marinos, do Japão, e soma números positivos. O atleta já foi campeão da J-League em 2019 e é ídolo da torcida japonesa, que o viu em ação em 45 jogos pelo clube, com 23 gols marcados.

O atacante é artilheiro da equipe na competição nacional com 13 gols, ao lado do companheiro Júnior Santos. Erik também é o atleta do time com maior número de participações em gols na J-League (17, sendo 13 gols e quatro assistências).

Na atual temporada, Erik tem 32 jogos e 14 gols e está na briga direta pela artilharia do Campeonato Japonês. Por três vezes, marcou dois gols em uma mesma partida em 2020 e chegou a marcar oito gols em seis rodadas seguidas. Em excelente fase profissional, Erik comemora também a chegada da primogênita Laura, primeira filha do atleta com sua esposa.

- Estou muito feliz aqui, o Yokohama Marinos é uma família pra mim. A torcida tem um carinho muito grande por mim e pela minha família. Além disso, fomos abençoados com a chegada da nossa primeira filha, estou vivendo um momento mágico e de muita emoção - falou Erik, que possui vínculo com o Palmeiras até dezembro de 2021.