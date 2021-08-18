Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ericson fala em determinação do grupo e projeta segunda fase do Grêmio no BR-Aspirantes
futebol

Ericson fala em determinação do grupo e projeta segunda fase do Grêmio no BR-Aspirantes

Atleta exaltou vitórias da equipe em contextos diferentes como construção prévia do placar bem como mostrando poder de reação nos cenários adversos...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 15:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 15:46
Crédito: Atleta passou pela Ponte Preta antes de chegar ao clube (Fernando Jacondino
O Grêmio confirmou a melhor classificação do Grupo A e conquistou vaga para a segunda fase do Brasileirão de Aspirantes em campanha com 15 pontos conquistados nas oito primeiras partidas do torneio nacional. Entre as oito equipes classificadas, o Imortal detem o melhor ataque, empatado com o Fortaleza - ambos com 15 gols marcados - e a quarta melhor defesa com sete gols sofridos, média menor do que um gol por partida. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCapitão da equipe, o zagueiro Ericson falou sobre o bom desempenho da equipe gremista em trajetória onde esteve presente em sete oportunidades na competição. Ericson soma 603 minutos de jogo com três vitórias, três empates (43%) e apenas um derrota na competição de retrospecto.
- Fizemos uma primeira fase muito boa. O time mostrou maturidade e força para criar bons resultados. Já ganhamos jogos em que construímos o resultado antes, mas também viramos partidas difíceis, isso mostra a capacidade e o bom psicológico do time, o que é fundamental para construir uma equipe vencedora - disse.
Além do Imortal, outras equipes tradicionais do futebol brasileiro estão classificadas, casos de Corinthians, Ceará, Figueirense, Fortaleza, Red Bull Bragantino, Bahia e Avaí.
Pensando nesse cenário, o defensor entende que a competição irá se transformar ao mesmo tempo que assegurou ver o plantel do tricolor preparado para qualquer desafio que venha na sequência:
- Agora é outro campeonato, a gente sabe disso. Conseguimos fazer uma boa primeira fase e queremos manter na segunda, mas é necessário fazer sempre mais e alcançar o nosso melhor individualmente e coletivamente falando. Estamos preparados e queremos dar orgulho ao clube e todos os torcedores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado
Sirene de polícia
Mulher desmaia após homem agredi-la com barra de ferro em Rio Bananal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados