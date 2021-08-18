Ericson fala em determinação do grupo e projeta segunda fase do Grêmio no BR-Aspirantes

Crédito: Atleta passou pela Ponte Preta antes de chegar ao clube (Fernando Jacondino

O Grêmio confirmou a melhor classificação do Grupo A e conquistou vaga para a segunda fase do Brasileirão de Aspirantes em campanha com 15 pontos conquistados nas oito primeiras partidas do torneio nacional. Entre as oito equipes classificadas, o Imortal detem o melhor ataque, empatado com o Fortaleza - ambos com 15 gols marcados - e a quarta melhor defesa com sete gols sofridos, média menor do que um gol por partida. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCapitão da equipe, o zagueiro Ericson falou sobre o bom desempenho da equipe gremista em trajetória onde esteve presente em sete oportunidades na competição. Ericson soma 603 minutos de jogo com três vitórias, três empates (43%) e apenas um derrota na competição de retrospecto.

- Fizemos uma primeira fase muito boa. O time mostrou maturidade e força para criar bons resultados. Já ganhamos jogos em que construímos o resultado antes, mas também viramos partidas difíceis, isso mostra a capacidade e o bom psicológico do time, o que é fundamental para construir uma equipe vencedora - disse.

Além do Imortal, outras equipes tradicionais do futebol brasileiro estão classificadas, casos de Corinthians, Ceará, Figueirense, Fortaleza, Red Bull Bragantino, Bahia e Avaí.

Pensando nesse cenário, o defensor entende que a competição irá se transformar ao mesmo tempo que assegurou ver o plantel do tricolor preparado para qualquer desafio que venha na sequência: