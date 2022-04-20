Ericson destaca oportunidades no Botafogo-SP, líder do Brasileiro Série C

Após duas rodadas no Campeonato Brasileiro Série C, há apenas quatro times com 100% de aproveitamento na competição: Botafogo-SP, Campinense, Mirassol e Floresta. O zagueiro Ericson faz parte do Botafogo-SP, atual líder da competição.TABELA Veja a tabela do Brasileirão Série C

Recém-contratado pelo Pantera, o defensor deixou o Grêmio após sete anos de clube e assinou com o Botafogo-SP até o fim do Campeonato Paulista 2023. Entrando no decorrer dos dois jogos do clube no Campeonato Brasileiro Série C, Ericson falou sobre a importância das oportunidades cedidas pelo treinador Moacir Júnior.

- Mesmo com o título no Brasileirão de Aspirantes, eu precisava provar pra mim que tinha capacidade de atuar no profissional. Fiz duas partidas no Gauchão e consegui acreditar ainda mais que eu conseguiria. Quando cheguei ao Botafogo, treinei bem e recebi oportunidades nos dois jogos, isso é muito bom pra mim. Passo a passo, buscando meu espaço, treinando firme, para quando as oportunidades aparecerem, eu chegar cada vez mais pronto para retribuir a confiança do treinador – afirmou o jovem de 22 anos.Buscando manter os 100% na competição nacional, o Botafogo-SP encara o Brasil de Pelotas, no próximo sábado (23), às 11h. O Brasil de Pelotas ainda não venceu no campeonato. Ericson vê o confronto como uma partida difícil e que requer muita atenção tática do Botafogo para triunfar fora de casa e manter a invencibilidade no torneio.

- O Brasil de Pelotas tem uma equipe qualificada, mostraram isso no Campeonato Gaúcho, avançando de fase e etc. Temos que entrar ligados desde o primeiro minuto e respeitar a equipe adversária. Uma vitória lá dentro pode nos dar ainda mais confiança, e isso é muito importante para todos nós, quanto mais confiança, mais as coisas fluem e temos capacidade e um bom time para avançar bem, jogo a jogo, etapa a etapa – finalizou Ericson.