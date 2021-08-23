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futebol

Erick Salles marca 1º gol pelo Cianorte e vibra por boa fase: 'Dá confiança'

Contra o Bangu, atacante marcou o primeiro gol pelo time paranaense, que pulou para a segunda colocação do Grupo 7 do Brasileirão Série D...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 11:30

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 11:30

Crédito: Erick Salles comemora primeiro gol pelo Cianorte-PR (Divulgação/Cianorte
O atacante Erick Salles marcou seu primeiro gol com a camisa do Cianorte na vitória sobre o Bangu, por 2 a 0, no último domingo, pelo Brasileirão Série D.
Erick chegou ao Cianorte para a disputa da competição nacional em maio. O jejum de não marcar gols incomodava o atacante.
- Feliz demais por poder marcar o primeiro gol pelo Cianorte, ajudar a equipe a sair com a vitória e dar um passo importante a caminho da classificação - afirmou Erick.O Cianorte chegou a seis partidas sem perder na Série D. Mais que isso, conquistou a segunda colocação do Grupo 7, com 19 pontos, um atrás apenas da líder Portuguesa.
- A equipe vive um bom momento. São 6 jogos sem perder, a gente fica feliz pelas coisas estarem dando certo dentro de campo, ainda mais em uma competição tão difícil como a Série D. Isso nos dá confiança pra irmos pro próximo jogo e carimbar de vez a nossa classificação - comemorou o jogador.
O próximo duelo do Cianorte será contra a Internacional de Limeira-SP, no Major Levy Sobrinho, neste sábado, às 17h, pela 13ª rodada da Série D.

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