Erick Salles marca 1º gol pelo Cianorte e vibra por boa fase: 'Dá confiança'

Crédito: Erick Salles comemora primeiro gol pelo Cianorte-PR (Divulgação/Cianorte

O atacante Erick Salles marcou seu primeiro gol com a camisa do Cianorte na vitória sobre o Bangu, por 2 a 0, no último domingo, pelo Brasileirão Série D.

Erick chegou ao Cianorte para a disputa da competição nacional em maio. O jejum de não marcar gols incomodava o atacante.

- Feliz demais por poder marcar o primeiro gol pelo Cianorte, ajudar a equipe a sair com a vitória e dar um passo importante a caminho da classificação - afirmou Erick.O Cianorte chegou a seis partidas sem perder na Série D. Mais que isso, conquistou a segunda colocação do Grupo 7, com 19 pontos, um atrás apenas da líder Portuguesa.

- A equipe vive um bom momento. São 6 jogos sem perder, a gente fica feliz pelas coisas estarem dando certo dentro de campo, ainda mais em uma competição tão difícil como a Série D. Isso nos dá confiança pra irmos pro próximo jogo e carimbar de vez a nossa classificação - comemorou o jogador.