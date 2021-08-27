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futebol

Erick prevê dificuldade contra o América-MG

Vozão não venceu nos últimos três jogos e sente a pressão por bons resultados no Brasileirão...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 19:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 19:03
Crédito: Erick é uma das apostas do Vozão Wilton Hoots/Ceará
Sem vencer nas últimas três rodadas, o Ceará volta a campo no fim de semana e o adversário é o América-MG, que tenta sair do Z-4 do Brasileirão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar da colocação ruim do Coelho, dentro do elenco Alvinegro o clima é de respeito e o atacante Erick, que concedeu coletiva de imprensa, prevê dificuldade dentro de campo.
‘Vai ser um jogo muito difícil. Eles vêm de uma derrota em casa. Fizemos uma boa semana. Professor Guto passou para nós os pontos fracos e fortes do adversário. Treinamos muito bem nesta semana, queremos colocar em prática tudo o que a gente fez para um bom jogo’, declarou na conversa com os jornalistas.
Classificação
O Ceará é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. Se vencer o Coelho, o Alvinegro pode encerrar no G-6 caso Corinthians e Athletico não tenham sucesso.

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