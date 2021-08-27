Erick prevê dificuldade contra o América-MG

Crédito: Erick é uma das apostas do Vozão Wilton Hoots/Ceará

Sem vencer nas últimas três rodadas, o Ceará volta a campo no fim de semana e o adversário é o América-MG, que tenta sair do Z-4 do Brasileirão.

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Apesar da colocação ruim do Coelho, dentro do elenco Alvinegro o clima é de respeito e o atacante Erick, que concedeu coletiva de imprensa, prevê dificuldade dentro de campo.

‘Vai ser um jogo muito difícil. Eles vêm de uma derrota em casa. Fizemos uma boa semana. Professor Guto passou para nós os pontos fracos e fortes do adversário. Treinamos muito bem nesta semana, queremos colocar em prática tudo o que a gente fez para um bom jogo’, declarou na conversa com os jornalistas.

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