Erick manda recado ao vestir a camisa do Ceará: 'É o maior do nordeste'

Crédito: Wilton Hoots/Ceará

O Ceará finalmente apresentou o atacante Erick, a sua principal contratação para a sequência da temporada 2021 no calendário brasileiro.

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A chegada do atleta exigiu muito da diretoria nos bastidores, já que Erick havia acabado de encerrar a sua passagem no Náutico e os direitos federativos eram do Sporting Braga.

No primeiro discurso do atacante, ele mostrou ao que veio e já deu o recado para acirrar a rivalidade com os times da região.

‘O Ceará é um grande clube, o maior do Nordeste. Tive outras opções de clubes da Série A, mas optei por vir para o Ceará por acreditar no projeto e fiquei muito feliz com a confiança que foi depositada em mim. Estou muito feliz e motivado, espero que seja um grande ano e que eu possa ajudar o clube a alcançar os objetivos'.