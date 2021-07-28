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futebol

Erick manda recado ao vestir a camisa do Ceará: 'É o maior do nordeste'

Atacante deixou de lado a sua identificação no Náutico e exaltou o Vozão na apresentação...
LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 10:45

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 10:45

Crédito: Wilton Hoots/Ceará
O Ceará finalmente apresentou o atacante Erick, a sua principal contratação para a sequência da temporada 2021 no calendário brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A chegada do atleta exigiu muito da diretoria nos bastidores, já que Erick havia acabado de encerrar a sua passagem no Náutico e os direitos federativos eram do Sporting Braga.
No primeiro discurso do atacante, ele mostrou ao que veio e já deu o recado para acirrar a rivalidade com os times da região.
‘O Ceará é um grande clube, o maior do Nordeste. Tive outras opções de clubes da Série A, mas optei por vir para o Ceará por acreditar no projeto e fiquei muito feliz com a confiança que foi depositada em mim. Estou muito feliz e motivado, espero que seja um grande ano e que eu possa ajudar o clube a alcançar os objetivos'.
‘Quero conquistar títulos pelo clube, ajudar o clube na classificação para a Sul-Americana, Libertadores... O Ceará é um grande clube e tem que sonhar alto’, completou

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