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futebol

Erick Luis quer crescimento do Al-Hidd e sonha com título no Bahrein

Atacante brasileiro ex-Vasco da Gama e Bahia está fazendo grande temporada em equipe do Bahrein
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LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 15:59

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 15:59

Crédito: Divulgação / Al-Hidd
Destaque e titular do Al-Hidd, do Bahrein, o atacante Erick Luís, ex-Bahia, Vasco e São Bento, pediu intensidade máxima da equipe para crescer na tabela de classificação da disputa. Para ele, a meta de todos no grupo é melhorar ainda mais o rendimento em campo nesta sequência da temporada.
Veja a tabela do Inglês- O grupo tem buscado esse crescimento e vai continuar lutando para melhorar o rendimento em campo nesta sequência da temporada. Vamos trabalhar para que o grupo possa crescer de produção - disse o atleta.
Erick ainda falou sobre o sonho da equipe em conquistar a Liga esse ano.
- Temos que manter os pés no chão e buscar a regularidade que nos fará estar nesta briga. Vamos nos dedicar ao máximo para terminarmos o ano com a conquista da Liga - concluiu Erick Luis.

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