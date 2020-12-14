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futebol

Erick Luis espera grande ano no Al-Hidd em retorno ao Bahrein

Atacante já atuou no país há alguns anos e pretende conquistar a artilharia...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 15:09

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 15:09

Crédito: Divulgação/ Al-Hidd
Hoje vestindo a camisa do Al-Hidd, do Bahrein, o atacante Erick Luís, ex-Bahia, Vasco e São Bento, falou sobre a perspectiva para fazer um grande ano com o elenco. Segundo o jogador, que já havia atuado no país há alguns anos, seu desejo é fazer uma temporada perfeita dentro e fora de campo.
- Vou trabalhar muito para fazer uma grande temporada com todos no clube. Estou muito motivado com esse projeto e espero que seja o melhor ano da minha carreira. Estou me dedicando ao máximo no dia a dia para crescer de produção e para ajudar o grupo nos próximos meses - disse o atleta.Erick ainda destacou a vontade de disputar a artilharia do ano no clube.
- Vou lutar muito para conquistar a artilharia do clube e do país neste ano. Estou muito focado nisso e ciente da responsabilidade que terei com a camisa do Hidd.

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