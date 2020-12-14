Erick Luis espera grande ano no Al-Hidd em retorno ao Bahrein

Crédito: Divulgação/ Al-Hidd

Hoje vestindo a camisa do Al-Hidd, do Bahrein, o atacante Erick Luís, ex-Bahia, Vasco e São Bento, falou sobre a perspectiva para fazer um grande ano com o elenco. Segundo o jogador, que já havia atuado no país há alguns anos, seu desejo é fazer uma temporada perfeita dentro e fora de campo.

- Vou trabalhar muito para fazer uma grande temporada com todos no clube. Estou muito motivado com esse projeto e espero que seja o melhor ano da minha carreira. Estou me dedicando ao máximo no dia a dia para crescer de produção e para ajudar o grupo nos próximos meses - disse o atleta.Erick ainda destacou a vontade de disputar a artilharia do ano no clube.