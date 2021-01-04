Erick Luis espera boa sequência do Al-Hidd e título no Bahrein

Crédito: Divulgação/ Al-Hidd

Titular do Al-Hidd, do Bahrein, o atacante Erick Luís revelou o desejo de ver a equipe conquistando o título nacional nesta temporada. Segundo o jogador, que já havia atuado no país anteriormente, a meta é levantar a taça da competição este ano.

+ Veja a tabela da Champions League- Vamos lutar muito para que esse ano seja de título para o clube. Temos uma temporada muito forte pela frente, mas estamos nos preparando para que ao fim dela possamos comemorar essa conquistar - disse o atleta.

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Erick Luís, que tem passagens por Bahia e Vasco, ainda falou sobre o bom momento que vive no Bahrein.