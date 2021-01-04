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futebol

Erick Luis espera boa sequência do Al-Hidd e título no Bahrein

Com passagem pelo Vasco, jogador de 28 anos chegou ao Bahrein no fim de novembro...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 17:57

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 17:57

Crédito: Divulgação/ Al-Hidd
Titular do Al-Hidd, do Bahrein, o atacante Erick Luís revelou o desejo de ver a equipe conquistando o título nacional nesta temporada. Segundo o jogador, que já havia atuado no país anteriormente, a meta é levantar a taça da competição este ano.
+ Veja a tabela da Champions League- Vamos lutar muito para que esse ano seja de título para o clube. Temos uma temporada muito forte pela frente, mas estamos nos preparando para que ao fim dela possamos comemorar essa conquistar - disse o atleta.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
Erick Luís, que tem passagens por Bahia e Vasco, ainda falou sobre o bom momento que vive no Bahrein.
- Estou feliz com esse início aqui no clube. Vou trabalhar muito para continuar evoluindo e melhorando meu desempenho em campo para ajudar a equipe ao longo da temporada.

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