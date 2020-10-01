Erick Luis comemora acesso com o São Bento e foca em título na A2 do Paulistão

Crédito: Divulgação/São Bento

Um dos destaques do São Bento neste atípico ano de 2020, o atacante Erick Luis, com passagens por Vasco, Bahia e Bragantino, comemorou muito o acesso conquistado pelo Bentão para a Série A1 do Campeonato Paulista após passar pelo São Bernardo nas semifinais da A2.

Segundo o jogador, essa conquista foi merecida pelo bom ano da equipe.

- Estamos fazendo uma grande Série A2 até aqui e essa vaga na primeira divisão do futebol paulista foi merecida. O grupo está de parabéns pela luta e entrega durante toda a competição. Colocar o São Bento de volta na elite do futebol paulista foi histórico. Sem dúvida, essa conquista merece ser comemorada - disse.

Erick ainda destacou que o elenco vai em busca do título da A2 diante do São Caetano para fechar com chave de ouro a disputa: