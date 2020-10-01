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futebol

Erick Luis comemora acesso com o São Bento e foca em título na A2 do Paulistão

Atacante exalta dedicação do grupo para a conquista do acesso e prega respeito ao São Caetano, adversário na decisão estadual...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 11:08

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 11:08

Crédito: Divulgação/São Bento
Um dos destaques do São Bento neste atípico ano de 2020, o atacante Erick Luis, com passagens por Vasco, Bahia e Bragantino, comemorou muito o acesso conquistado pelo Bentão para a Série A1 do Campeonato Paulista após passar pelo São Bernardo nas semifinais da A2.
Segundo o jogador, essa conquista foi merecida pelo bom ano da equipe.
- Estamos fazendo uma grande Série A2 até aqui e essa vaga na primeira divisão do futebol paulista foi merecida. O grupo está de parabéns pela luta e entrega durante toda a competição. Colocar o São Bento de volta na elite do futebol paulista foi histórico. Sem dúvida, essa conquista merece ser comemorada - disse.
Erick ainda destacou que o elenco vai em busca do título da A2 diante do São Caetano para fechar com chave de ouro a disputa:
- Vamos, agora, focar em conquistar o título da competição, sem nenhuma dúvida. O São Caetano vem fazendo um grande ano também e merece nosso respeito. Vai ser uma final de duas equipes muito competitivas. O grupo vai trabalhar para fechar com chave de ouro a disputa.

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