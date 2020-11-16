Erick Luis assina com o Al-Hidd e comemora retorno ao Bahrein

Crédito: Divulgação/ Al-Hidd

Um dos principais nomes do São Bento neste ano, o atacante Erick Luis, que já passou pelo Vasco, Bahia e Bragantino, acertou seu retorno ao futebol do Bahrein para defender as cores do Al-Hidd. Feliz com o novo desafio, o jogador falou sobre a sua perspectiva para os próximos meses com a camisa do clube.

- Estou feliz por retornar ao futebol do Bahrein. Vou trabalhar muito para fazer uma grande temporada com todos aqui. Chego muito motivado para ter um ótimo desempenho durante o ano. Vou me dedicar ao máximo para conquistar meus objetivos com a camisa do clube nesta temporada - disse.Erick ainda falou sobre a busca pela artilharia no clube.