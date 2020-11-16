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futebol

Erick Luis assina com o Al-Hidd e comemora retorno ao Bahrein

Atacante vem fazendo uma grande temporada em 2020
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LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 11:52

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 11:52

Crédito: Divulgação/ Al-Hidd
Um dos principais nomes do São Bento neste ano, o atacante Erick Luis, que já passou pelo Vasco, Bahia e Bragantino, acertou seu retorno ao futebol do Bahrein para defender as cores do Al-Hidd. Feliz com o novo desafio, o jogador falou sobre a sua perspectiva para os próximos meses com a camisa do clube.
- Estou feliz por retornar ao futebol do Bahrein. Vou trabalhar muito para fazer uma grande temporada com todos aqui. Chego muito motivado para ter um ótimo desempenho durante o ano. Vou me dedicar ao máximo para conquistar meus objetivos com a camisa do clube nesta temporada - disse.Erick ainda falou sobre a busca pela artilharia no clube.
- Sem dúvida, vou em busca da artilharia do clube no ano. Estou muito confiante e motivado para que isso seja possível.

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