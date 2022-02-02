Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Erick Luís acerta com Al-Ittihad e fala sobre perspectiva para fazer grande ano no Omã
futebol

Erick Luís acerta com Al-Ittihad e fala sobre perspectiva para fazer grande ano no Omã

Atacante brasileiro quer crescer no futebol do país
...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 17:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 17:31
Com grande experiência no futebol árabe, o atacante Erick Luís acertou com o Al-Ittihad, do Omã, para essa temporada. Feliz com o novo desafio, o jogador falou sobre a perspectiva para fazer um ano perfeito no clube.+ Com a camisa 10 do PSG, Messi é criticado pela imprensa após jogo apagado na Copa da França
- Estou feliz com esse novo na carreira. Espero fazer um grande ano com todos no clube e construir a minha história aqui. Vou trabalhar muito para que essa temporada seja de gols e títulos com a camisa do clube - disse o atleta, antes de emendar:
+ Chelsea está interessado na contratação de Dembélé
- Estou no futebol árabe há muitos anos. A adaptação será rápida mais uma vez. Estou motivado e isso é muito importante. Espero ter uma ótima sequência com todos - completou o brasileiro.
Crédito: ErickLuiséonovoreforçodoAl-Ittihad(Reprodução/Twitter

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados