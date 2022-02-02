Erick Luís acerta com Al-Ittihad e fala sobre perspectiva para fazer grande ano no Omã

Com grande experiência no futebol árabe, o atacante Erick Luís acertou com o Al-Ittihad, do Omã, para essa temporada. Feliz com o novo desafio, o jogador falou sobre a perspectiva para fazer um ano perfeito no clube.+ Com a camisa 10 do PSG, Messi é criticado pela imprensa após jogo apagado na Copa da França

- Estou feliz com esse novo na carreira. Espero fazer um grande ano com todos no clube e construir a minha história aqui. Vou trabalhar muito para que essa temporada seja de gols e títulos com a camisa do clube - disse o atleta, antes de emendar:

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- Estou no futebol árabe há muitos anos. A adaptação será rápida mais uma vez. Estou motivado e isso é muito importante. Espero ter uma ótima sequência com todos - completou o brasileiro.