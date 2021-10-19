Erick ganha moral com o técnico Tiago Nunes

No último fim de semana, o Ceará arrancou um ótimo empate contra o Red Bull Bragantino na Arena Castelão e o atacante Erick foi o grande destaque na visão do técnico Tiago Nunes.
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Na visão do comandante, ele cumpriu todas as funções pedidas dentro de campo e mostrou a sua qualidade.
'O Erick fez exatamente o que nós esperávamos que ele teria potencial para fazer. Chamou a responsabilidade técnica muitas vezes. É o tipo de jogador que todo técnico gosta de contar. Ele busca o gol a todo instante. Está de parabéns, assim como todos os outros atletas', avaliou.
Diante do bom desempenho, Tiago Nunes deve colocar o atacante no time principal nesta quarta-feira, quando o Vozão mede forças diante do Palmeiras, na Arena Castelão.