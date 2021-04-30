Erick Daniel acerta renovação de contrato com clube dos Emirados Árabes

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Após boa temporada defendendo o Al Bataeh, dos Emirados Árabes, o meia Erick Daniel acertou a sua renovação de contrato com a equipe por mais uma temporada. Revelado nas categorias de base do Vila Nova e também com passagem pelo Cruzeiro, o brasileiro afirmou ter recebido outras propostas, mas preferiu continuar no Bataeh.

+ Veja a tabela da Champions League- Tive a proposta de renovação assim que terminamos a temporada e fiquei contente com o que me foi apresentando. Estou feliz no clube, adaptado e fiz muitos amigos. Graças a Deus tudo encaminhou muito bem para que essa renovação acontecesse. Existiu interesse de outros clubes, dentro e fora dos Emirados Árabes, mas o projeto apresentado para mim fez com que eu aceitasse a permanência no clube. Agora é trabalhar para que na temporada 21/22 possamos conquistar o acesso à principal liga do país - disse.

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O Al Bataeh quase conseguiu o acesso para a primeira divisão dos Emirados Árabes. O clube do brasileiro terminou em terceiro, três pontos atrás do segundo colocado. Erick destacou o bom campeonato e afirmou que já pensa em buscar o acesso na próxima temporada.