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futebol

Erick Daltro valoriza vitória do Sampaio Corrêa pelo Campeonato Maranhense

Lateral-esquerdo diz que triunfo dá confiança para o time no decorrer da temporada...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 19:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 19:42
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Titular na vitória do Sampaio Corrêa sobre o Pinheiro por 1 a 0 na última quarta-feira pelo Campeonato Maranhense, o lateral-esquerdo Erick Daltro valorizou bastante o resultado após a partida. Para o defensor, os três pontos foram essenciais para o clube seguir em alta na competição.
- Esse triunfo nos manteve na liderança, invictos e sem sofrer um gol sequer. Além disso, temos também o melhor ataque do torneio. Todos esses números mostram que estamos no caminho certo e nos dão ainda mais confiança para a sequência da temporada - declarou.
No próximo sábado o Sampaio recebe o CSA pela última rodada da primeira etapa da Copa do Nordeste. Com 10 pontos, o time de Erick está na quarta posição do grupo A e necessita vencer o rival para se classificar para a próxima fase sem depender de outros jogos. Segundo Erick, a situação do Sampaio é bastante favorável.
- Felizmente em razão de tudo que fizemos até aqui, estamos nessa condição vantajosa de dependemos somente de nós mesmos. Será uma batalha duríssima, pois o CSA também luta pela classificação em seu grupo, mas confiamos nas nossas chances - encerrou.

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