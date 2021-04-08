Erick Daltro valoriza vitória do Sampaio Corrêa pelo Campeonato Maranhense

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

Titular na vitória do Sampaio Corrêa sobre o Pinheiro por 1 a 0 na última quarta-feira pelo Campeonato Maranhense, o lateral-esquerdo Erick Daltro valorizou bastante o resultado após a partida. Para o defensor, os três pontos foram essenciais para o clube seguir em alta na competição.

- Esse triunfo nos manteve na liderança, invictos e sem sofrer um gol sequer. Além disso, temos também o melhor ataque do torneio. Todos esses números mostram que estamos no caminho certo e nos dão ainda mais confiança para a sequência da temporada - declarou.

No próximo sábado o Sampaio recebe o CSA pela última rodada da primeira etapa da Copa do Nordeste. Com 10 pontos, o time de Erick está na quarta posição do grupo A e necessita vencer o rival para se classificar para a próxima fase sem depender de outros jogos. Segundo Erick, a situação do Sampaio é bastante favorável.