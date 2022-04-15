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futebol

Erick Daltro valoriza título estadual pelo Brasiliense

Jogador também pontuou sobre confronto desafiador pela Copa do Brasil diante do Atlético-MG...
LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2022 às 10:38

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 10:38

De olho no confronto da próxima quarta-feira (20), contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, o Brasiliense ainda comemora o título estadual conquistado no último fim de semana.
Um dos jogadores que levantaram o troféu do torneio candango, o lateral-esquerdo Erick Daltro faz questão de valorizá-lo.>Veja 20 jogadores brasileiros que têm contrato só até junho na Europa- Estamos muito felizes por fazer o Brasiliense campeão mais uma vez. Os títulos são um diferencial importante na carreira de todo atleta e essa conquista também foi bastante especial. Vamos para o restante da temporada com muito mais moral - disse.
Antes de pegar o atual campeão na Copa do Brasil, o time de Erick estreará na Série D. A partida será domingo (17), contra o Anápolis, fora de casa, em compromisso onde o defensor enxerga um ponto positivo no contexto que ocorrerá a partida:
- De certa forma, o embate com o Anápolis será uma preparação para enfrentarmos o Atlético. Jogo fora, torcida contrária e campo que não conhecemos. Tudo isso ocorrerá também na quarta. Mas os três pontos na estreia do Brasileiro são fundamentais.
Crédito: Lateralconquistouseuterceiroestadualnacarreira(Divulgação/AssessoriadeImprensa

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