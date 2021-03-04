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futebol

Erick Daltro faz balanço positivo do início de temporada do Sampaio Corrêa

Para o jogador, o bom desempenho do sistema defensivo e o empate fora de casa com o Sport pela Copa do Nordeste merecem destaque...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 22:10

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 22:10
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Após disputar suas primeiras quatro partidas pelo Sampaio Corrêa, o lateral-esquerdo Erick Daltro fez um balanço favorável do início do clube maranhense na temporada. Para o ex-jogador do Guarani, o bom desempenho do sistema defensivo e o empate fora de casa com o Sport pela Copa do Nordeste merecem destaque.
- Creio que o rendimento esteja sendo bom. Aplicamos duas goleadas, sofremos apenas um gol em quatro jogos e conseguimos um empate importante com o Sport em Recife. Do ponto de vista individual, ainda estou me adaptando, me entrosando com o novo grupo, mas já me sinto bem à vontade - afirmou.
Com sete pontos, o Sampaio Corrêa é o vice-líder do Campeonato Maranhense, atrás apenas do Moto Clube. Já pela Copa do Nordeste, o time de Erick recebe no próximo sábado o Fortaleza, que estreia hoje no torneio contra o CRB. Para o defensor, obter uma vitória sobre os cearenses seria fundamental para a equipe dar um salto na classificação do grupo A da competição regional.
- O empate diante do Sport foi um bom começo, sem dúvida, mas agora necessitamos vencer. Será uma partida das mais difíceis, pois o Fortaleza pertence à elite do futebol brasileiro. No entanto, acredito bastante na qualidade do nosso elenco. Temos condições de vencer - definiu.

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