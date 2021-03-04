Erick Daltro faz balanço positivo do início de temporada do Sampaio Corrêa

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

Após disputar suas primeiras quatro partidas pelo Sampaio Corrêa, o lateral-esquerdo Erick Daltro fez um balanço favorável do início do clube maranhense na temporada. Para o ex-jogador do Guarani, o bom desempenho do sistema defensivo e o empate fora de casa com o Sport pela Copa do Nordeste merecem destaque.

- Creio que o rendimento esteja sendo bom. Aplicamos duas goleadas, sofremos apenas um gol em quatro jogos e conseguimos um empate importante com o Sport em Recife. Do ponto de vista individual, ainda estou me adaptando, me entrosando com o novo grupo, mas já me sinto bem à vontade - afirmou.

Com sete pontos, o Sampaio Corrêa é o vice-líder do Campeonato Maranhense, atrás apenas do Moto Clube. Já pela Copa do Nordeste, o time de Erick recebe no próximo sábado o Fortaleza, que estreia hoje no torneio contra o CRB. Para o defensor, obter uma vitória sobre os cearenses seria fundamental para a equipe dar um salto na classificação do grupo A da competição regional.