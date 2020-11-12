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futebol

Erick Daltro faz balanço positivo de sequência no Guarani

Titular contra Vitória, Avaí e Juventude, lateral acredita que deixou boa impressão...
LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 18:03

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 18:03

Crédito: Divulgação
Desde o início de outubro no Guarani, após começo de temporada pelo Náutico, o lateral Erick Daltro comemora a boa sequência recente que teve pelo time de Campinas. Titular contra Vitória, Avaí e Juventude, o defensor acredita que deixou uma impressão positiva.
- Creio que tive atuações bastante seguras. Marquei demais e quando estava com a bola, avancei com confiança. Mesmo jogando duas vezes fora de casa, somamos quatro pontos. Acho que o balanço coletivamente também foi positivo - afirmou.
Além do Brasileiro, Erick já disputou em 2020 a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano, esses últimos pelo clube de Recife. Motivado em realizar uma campanha de recuperação e buscar o acesso para a primeira divisão pelo Bugre, Erick ressalta a importância da Série B.
- Trata-se de um campeonato de enorme visibilidade e que pode nos levar à elite do futebol brasileiro. O Guarani tem um ótimo grupo e foi derrotado apenas uma vez nos últimos sete jogos. Estamos totalmente na briga - encerrou.

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