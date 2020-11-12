Erick Daltro faz balanço positivo de sequência no Guarani

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Desde o início de outubro no Guarani, após começo de temporada pelo Náutico, o lateral Erick Daltro comemora a boa sequência recente que teve pelo time de Campinas. Titular contra Vitória, Avaí e Juventude, o defensor acredita que deixou uma impressão positiva.

- Creio que tive atuações bastante seguras. Marquei demais e quando estava com a bola, avancei com confiança. Mesmo jogando duas vezes fora de casa, somamos quatro pontos. Acho que o balanço coletivamente também foi positivo - afirmou.

Além do Brasileiro, Erick já disputou em 2020 a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano, esses últimos pelo clube de Recife. Motivado em realizar uma campanha de recuperação e buscar o acesso para a primeira divisão pelo Bugre, Erick ressalta a importância da Série B.