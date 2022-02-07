Erick Daltro elogia estreia da Desportiva no Campeonato Capixaba

A Desportiva começou a sua caminhada no Campeonato Capixaba 2022 no último sábado empatando em 1 a 1 com o rival Rio Branco. O lateral-esquerdo Erick Daltro, um dos reforços do time para a competição, foi um dos melhores em campo e participou diretamente do gol de seu time, cobrando o escanteio que originou o gol único da Desportiva. O jogador comentou a estreia.

- Nosso grupo vinha trabalhando muito para estrear bem nesse clássico. Tivemos dificuldades naturais em uma partida como essa, mas em compensação lutamos bastante e poderíamos ter vencido. Fico feliz por ter contribuído diretamente para o nosso gol e esperançoso para a sequência - afirmou.

Para o defensor carioca, o elenco da Desportiva sai na frente dos demais em função do currículo dos seus atletas. Já a respeito da competitividade do torneio, Erick crê que o equilíbrio deverá imperar. Segundo o ex-jogador do Guarani, o bom nível das equipes que irão disputar a competição, garantirá uma boa disputa.

- O Campeonato Capixaba será muito disputado, pois contará com a participação de times de qualidade. Nós somos um grupo formado por jogadores campeões por onde passaram e acredito que com muito trabalho e dedicação, iremos longe - concluiu.