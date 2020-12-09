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futebol

Erick Daltro é otimista quanto às chances de acesso do Guarani para a Série A

Desde o final de setembro no clube, o lateral-esquerdo crê que a equipe possui todas as possibilidades de encerrar a Série B no G4...

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 19:02

LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 19:02
Crédito: Divulgação
Campeão da Série C em 2019 pelo Náutico, o lateral-esquerdo Erick Daltro espera ajudar seu novo clube a obter outro acesso, desta vez para a elite do futebol brasileiro. Desde o final de setembro no Guarani, Erick crê que a equipe possui todas as possibilidades de encerrar a Série B no G4.
- Estamos quatro pontos atrás do quarto colocado e ainda restam 33 em disputa. Vencemos cinco dos últimos seis jogos e a expectativa para essa reta final é muito boa - declarou.
Já com seis partidas disputadas pelo Bugre, Erick teve passagens por Bahia e Vasco da Gama. Aos 27 anos, o atleta sonha jogar a primeira divisão nacional na próxima temporada.
- Sinto que estou no meu auge físico e técnico. Sempre batalhei para um dia jogar a Série A e tenho fé que isso poderá se realizar em 2020 com a camisa do Guarani - encerrou.

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