Erick Daltro é otimista quanto às chances de acesso do Guarani para a Série A

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Campeão da Série C em 2019 pelo Náutico, o lateral-esquerdo Erick Daltro espera ajudar seu novo clube a obter outro acesso, desta vez para a elite do futebol brasileiro. Desde o final de setembro no Guarani, Erick crê que a equipe possui todas as possibilidades de encerrar a Série B no G4.

- Estamos quatro pontos atrás do quarto colocado e ainda restam 33 em disputa. Vencemos cinco dos últimos seis jogos e a expectativa para essa reta final é muito boa - declarou.

Já com seis partidas disputadas pelo Bugre, Erick teve passagens por Bahia e Vasco da Gama. Aos 27 anos, o atleta sonha jogar a primeira divisão nacional na próxima temporada.