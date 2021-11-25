Erick Daltro disputará Campeonato Goiano pelo Crac

Campeão maranhense de 2021 pelo Sampaio Corrêa, o lateral-esquerdo Erick Daltro disputará o próximo Campeonato Goiano pelo Crac. O contrato do jogador carioca com o clube do Centro-Oeste irá até o fim do torneio estadual. Erick fala a respeito da nova empreitada em sua carreira.

- O Campeonato Goiano atrairá ainda mais as atenções em 2022 por ter provavelmente duas equipes na Série A do país, além de Vila e Aparecidense, que acaba de ser campeã da Série D. O Crac me fez uma proposta interessante e resolvi apostar neste projeto. O clube não vence o Goiano desde 2004 e nós atletas vivemos de desafios. Levantar o troféu justamente nesta edição do torneio seria maravilhoso - disse.

Com passagens por Vasco e Bahia, na última temporada Erick quase alcançou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro com o Guarani de Campinas. Com 28 anos, o atleta ainda considera uma eventual nova experiência internacional, já que atuou em Portugal entre 2015 e 2017.

- É algo que não descarto. Sondagens do exterior sempre aparecem, mas teria que mexer de fato comigo. Gosto muito de jogar no meu país, mas não fecho portas - concluiu.