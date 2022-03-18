Erick Daltro comemora classificação do Brasiliense na Copa do Brasil

O lateral-esquerdo Erick Daltro teve participação decisiva na classificação do Brasiliense para a terceira fase da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. O jogador converteu uma das cobranças do clube candango após o empate em 1 a 1 com o Globo e a disputa ir para os pênaltis. Erick falou sobre a satisfação em conquistar a vaga.

- Fiquei muito feliz por termos dado mais esse passo no torneio e também por ter a oportunidade de ajudar decisivamente o time. Passamos por uma equipe que havia eliminado o Internacional, o que por si só já mostra a qualidade deles. Que sigamos avançando - afirmou.

Erick chegou ao Brasiliense há poucas semanas e a partida contra o clube do Rio Grande do Norte foi apenas a segunda dele com a camisa da agremiação da capital federal. Feliz pelo bom início, Erick volta agora suas atenções para o confronto contra o Gama, pelo campeonato regional.

- Será um jogo essencial para as nossas pretensões na competição. Somamos quatro pontos nas duas primeiras rodadas e será bastante importante vencer para seguirmos bem na segunda fase - concluiu.