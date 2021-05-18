Erick Bahia comemora vitória do Sergipe no jogo de ida da final do Sergipano, mas pede 'pés no chão'

Crédito: Sergipe/ Divulgação

No último sábado, a equipe do Sergipe bateu o Lagarto por 3 a 1, no estádio Lourival Baptista, pelo jogo de ida da final do Campeonato Sergipano. Com o resultado a equipe do treinador Elias Borges, pode perder por até um gol de diferença, no jogo da volta no Barretão.

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Artilheiro da equipe do Sergipe na competição, o atacante Erick Bahia, que tem quatro gols no certame, elogiou a postura de seus companheiros no jogo dia ida. Porém, de olho na partida da volta, ele destacou a necessidade de manter o “pés no chão”.- Sabíamos da qualidade do nosso adversário, seria um jogo difícil, conseguimos dentro de campo reverter à vantagem para nosso lado, todos estão de parabéns pelo resultado, todos se empenharam e isso foi fundamental para nosso triunfo - comentou o Bahia, que ainda completou.

- No futebol tudo é muito rápido, conseguimos uma importante vantagem para o jogo da volta, porém temos que manter os pés no chão, respeitando o adversário, estarmos atentos a todo instante – concluiu.

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Um dos destaques do Sergipe na temporada, Erick Bahia tem contrato até o fim da temporada. Ele revelou que recebeu sondagens de outros clubes, mas garantiu que está focado na final do Campeonato Sergipano.

- Tenho vinculo com Sergipe até o fim do ano, é normal surgir sondagens, esse tipo de situação meu agente gerencia, pois estou focado é na final do campeonato, quero trazer alegrias ao nosso torcedor – finalizou.