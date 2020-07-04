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futebol

Eric García se aproxima de renovação com o Manchester City

Apesar do interesse do Barcelona, zagueiro deve continuar por cinco anos na Inglaterra...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 17:35

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 17:35

Crédito: Divulgação
Com contrato se encerrando em um ano, Eric García deve renovar com o Manchester City. O "The Sun" informa que o clube inglês está muito próximo de um acordo com o zagueiro pelas próximas cinco temporadas.
García foi titular contra Arsenal e Liverpool. O zagueiro só ficou de fora contra Burnley e Chelsea por sofrer uma lesão na cabeça. A confiança de Guardiola no jogador é decisiva para a renovação do contrato.
Revelado no Barcelona, Eric García interessa novamente aos catalães, que o sondaram. Apesar do interesse espanhol, o jogador se sente bem na Inglaterra e deve continuar por lá.

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