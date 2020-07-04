Eric García se aproxima de renovação com o Manchester City

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Com contrato se encerrando em um ano, Eric García deve renovar com o Manchester City. O "The Sun" informa que o clube inglês está muito próximo de um acordo com o zagueiro pelas próximas cinco temporadas.

García foi titular contra Arsenal e Liverpool. O zagueiro só ficou de fora contra Burnley e Chelsea por sofrer uma lesão na cabeça. A confiança de Guardiola no jogador é decisiva para a renovação do contrato.