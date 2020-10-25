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futebol

Eric García não muda de ideia e quer se transferir para o Barcelona

Jovem espanhol já comunicou aos familiares que deve acertar sua ida em janeiro ou ao final de seu contrato com o Manchester City. Guardiola tenta fazer zagueiro permanecer...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 09:26

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 09:26

Crédito: Eric García quase acertou sua transferência na última janela (MIKE EGERTON / POOL / AFP
O zagueiro Eric García segue empenhado para jogar no Barcelona e revelou aos seus familiares que os esforços de Pep Guardiola e do Manchester City para mantê-lo na Inglaterra não irão mudar sua cabeça, segundo o “The Sun”. O jovem defensor termina seu contrato com os Citizens em junho de 2021, mas pode ir para a Catalunha já em janeiro.
Após a vitória da equipe inglesa contra o Porto pela Liga dos Campeões, o técnico espanhol elogiou as qualidades do zagueiro e disse que espera uma renovação contratual. Apesar das recentes contratações do clube para o setor defensivo, o camisa 50 tem ganhado muitos minutos de jogos neste início de temporada.
García já estava com tudo acertado para acertar sua ida ao Barcelona nesta última janela de transferências, mas o Manchester City recusou uma oferta do clube blaugrana, exigindo cerca de 20 milhões de euros (R$ 132 milhões). Apesar do negócio não ter sido finalizado, o acordo entre ambas as partes segue mantido.

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