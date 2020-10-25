Eric García não muda de ideia e quer se transferir para o Barcelona

Crédito: Eric García quase acertou sua transferência na última janela (MIKE EGERTON / POOL / AFP

O zagueiro Eric García segue empenhado para jogar no Barcelona e revelou aos seus familiares que os esforços de Pep Guardiola e do Manchester City para mantê-lo na Inglaterra não irão mudar sua cabeça, segundo o “The Sun”. O jovem defensor termina seu contrato com os Citizens em junho de 2021, mas pode ir para a Catalunha já em janeiro.

Após a vitória da equipe inglesa contra o Porto pela Liga dos Campeões, o técnico espanhol elogiou as qualidades do zagueiro e disse que espera uma renovação contratual. Apesar das recentes contratações do clube para o setor defensivo, o camisa 50 tem ganhado muitos minutos de jogos neste início de temporada.