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futebol

Eric Garcia confirma retorno ao Barcelona e provoca Piqué

Após algumas temporadas no Manchester City, o zagueiro confirmou em entrevista concedida que irá retornar ao clube catalão...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 12:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mai 2021 às 12:56
Crédito: MIKE EGERTON / POOL / AFP
O zagueiro Eric Garcia, que atua hoje no Manchester City, confirmou em entrevista ao 'L'Esportiu', jornal da Catalunha, que irá atuar com a camisa do Barcelona na próxima temporada. The Champions! Veja os brasileiros com mais títulos da Liga dos Campeões
Antes de passar algumas temporadas no clube inglês, Eric passou pelas categorias de base do Barcelona. Agora, o defensor chega para assinar contrato de cinco temporadas com os espanhóis. Com a camisa do City, foram 33 jogos, sendo dez na atual temporada. O espanhol de apenas 20 anos tem marcado presença nas últimas convocações da seleção nacional.
- Pensei no meu futuro e julgo que, neste momento, é a melhor decisão. É uma decisão valente. Estou convencido do passo que dei - comentou o atleta.Além disso, Eric Garcia afirmou que quer evitar comparações com o zagueiro Gerard Piqué, mas deu uma alfinetada no novo companheiro de equipe.
- Gerard conseguiu tudo, eu tenho 20 anos e estou praticamente começando a minha carreira. Por isso, a única comparação possível é que somos ambos da defesa e já vivemos em Manchester. Eu tive mais sorte, porque representei a melhor equipe da cidade. Uma lástima para ele - finalizou o jogador.
Vale lembrar que, assim como Garcia, Piqué iniciou sua carreira nas categorias de base do Barcelona e depois teve passagem por uma equipe inglesa antes de retornar ao Barça. Porém, não teve tanto sucesso pelo Manchester United.

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