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futebol

Eric Dier destaca mentalidade de Mourinho: 'Quer vencer sempre'

Jogador do Tottenham revelou que a equipe já assimilou
as ideias e o espírito do treinador português...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 13:14

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 13:14

Crédito: AFP
Peça importante da equipe de José Mourinho, Eric Dier falou sobre a mentalidade vencedora do português. De acordo com o jogador, o comandante da equipe tem feito um trabalho fantástico.
- O trabalho com o treinador tem sido fantástico. Nós sabemos o que temos que fazer em campo e ele quer vencer sempre. O foco dele é esse, independentemente da competição. É o objetivo dele e o nosso - disse.Dier também garantiu que todos os jogadores do Tottenham entram em campo pensando sempre na vitória.
- A nossa motivação é clara: entrar em todo jogo para vencer. Sabemos que nem sempre será possível, mas entramos em campo, em todas as competições, com a convicção de que podemos ganhar.

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