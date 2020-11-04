Eric Dier destaca mentalidade de Mourinho: 'Quer vencer sempre'

Peça importante da equipe de José Mourinho, Eric Dier falou sobre a mentalidade vencedora do português. De acordo com o jogador, o comandante da equipe tem feito um trabalho fantástico.

- O trabalho com o treinador tem sido fantástico. Nós sabemos o que temos que fazer em campo e ele quer vencer sempre. O foco dele é esse, independentemente da competição. É o objetivo dele e o nosso - disse.Dier também garantiu que todos os jogadores do Tottenham entram em campo pensando sempre na vitória.