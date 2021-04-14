Eric Bailly pode deixar o Manchester United por falta de minutos

Eric Bailly, zagueiro do Manchester United, está cada vez mais desapontado com a falta de minutos em campo e considera deixar o clube inglês na próxima janela de transferências. A informação é do "SunSport".

Na temporada, Bailly disputou apenas 15 jogos pelo Manchester United. Ele tem contrato até junho de 2022 e a ESPN garante que equipes da Espanha e Itália já fizeram sondagens pelo jogador.Em La Liga, Bailly atuou por Espanyol e Villarreal. O marfinense pode assinar de graça com qualquer clube a partir de janeiro de 2022.