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futebol

Eric Bailly pode deixar o Manchester United por falta de minutos

Zagueiro recebeu sondagens da Espanha e Itália e considera uma saída do clube inglês...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 15:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 15:01
Crédito: ALASTAIR GRANT / POOL / AFP
Eric Bailly, zagueiro do Manchester United, está cada vez mais desapontado com a falta de minutos em campo e considera deixar o clube inglês na próxima janela de transferências. A informação é do "SunSport".
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Na temporada, Bailly disputou apenas 15 jogos pelo Manchester United. Ele tem contrato até junho de 2022 e a ESPN garante que equipes da Espanha e Itália já fizeram sondagens pelo jogador.Em La Liga, Bailly atuou por Espanyol e Villarreal. O marfinense pode assinar de graça com qualquer clube a partir de janeiro de 2022.

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