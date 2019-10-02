Eraldo festeja gol na estreia pela Desportiva, mas fica frustrado com empate

Eraldo, atacante da Desportiva Ferroviária Crédito: Richard Pinheiro/GloboEsporte.com

Com o empate diante do Pinheiros, em 1 a 1, no Engenheiro Araripe, a Desportiva Ferroviária desperdiçou a chance assegurar, por antecipação, um lugar definitivo no G-4 da Copa Espírito Santo 2019. Apesar do resultado, a partida marcou a estreia do atacante Eraldo, que deixou a sua marca.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, Matheus Bidick fez uma grande jogada pelo lado direito, passou pelo marcador e cruzou para a área. No meio da defesa, o atacante chegou e fez o seu primeiro gol com a camisa grená.

Ao mesmo tempo que ficou feliz com o gol na estreia, Eraldo mostrou frustração com o empate.

"Fiquei feliz com a minha estreia, não tem como esconder isso. Ainda mais poder jogar em um time como a Desportiva, que tem toda essa história. Mas a tristeza ficou por conta do resultado. O Pinheiros teve duas chances no segundo tempo, mas criamos muito mais oportunidades e merecíamos a vitória. Se a gente vencesse de 4 a 3, seria um resultado normal".