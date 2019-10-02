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Copa ES

Eraldo festeja gol na estreia pela Desportiva, mas fica frustrado com empate

Atacante abre o placar, mas a Tiva cede o empate para o Pinheiros, em jogo da Copa ES

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 21:16

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

01 out 2019 às 21:16
Eraldo, atacante da Desportiva Ferroviária Crédito: Richard Pinheiro/GloboEsporte.com
Com o empate diante do Pinheiros, em 1 a 1, no Engenheiro Araripe, a Desportiva Ferroviária desperdiçou a chance assegurar, por antecipação, um lugar definitivo no G-4 da Copa Espírito Santo 2019. Apesar do resultado, a partida marcou a estreia do atacante Eraldo, que deixou a sua marca.
Aos 30 minutos do primeiro tempo, Matheus Bidick fez uma grande jogada pelo lado direito, passou pelo marcador e cruzou para a área. No meio da defesa, o atacante chegou e fez o seu primeiro gol com a camisa grená.
Ao mesmo tempo que ficou feliz com o gol na estreia, Eraldo mostrou frustração com o empate.
"Fiquei feliz com a minha estreia, não tem como esconder isso. Ainda mais poder jogar em um time como a Desportiva, que tem toda essa história. Mas a tristeza ficou por conta do resultado. O Pinheiros teve duas chances no segundo tempo, mas criamos muito mais oportunidades e merecíamos a vitória. Se a gente vencesse de 4 a 3, seria um resultado normal".
Na última rodada da primeira fase da Copa Espírito Santo 2019, a Desportiva faz o clássico contra o Serra, no Robertão, em Serra Sede. Com 14 pontos e na terceira posição, a Locomotiva precisa de uma vitória no sábado, às 15h, para ficar entre os quatro primeiros, independente dos outros resultados.

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