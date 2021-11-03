'Era Ceni' tem início parecido com Crespo no São Paulo; veja números

Crédito: Montagem/LANCE!

No dia 13 de outubro, há menos de um mês, o São Paulo oficializou a saída de Hernán Crespo e a contratação de Rogério Ceni para o cargo de treinador. Com uma melhora nos resultados da equipe, Ceni iniciou sua segunda passagem de forma positiva, mas chama a atenção a semelhança de seu início com o do treinador que o antecedeu no comando do Tricolor.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Após quatro jogos no Brasileirão, Ceni conquistou duas vitórias, contra Corinthians e Internacional, um empate, contra o Ceará, e uma derrota, diante do Red Bull Bragantino.

No começo da temporada, no Campeonato Paulista, Crespo iniciou sua trajetória da mesma forma, vencendo duas partidas, contra o Santos e a Inter de Limeira, empatando uma, contra o Botafogo-SP, e perdendo apenas uma vez, contra o Novorizontino.

O que chama a atenção é a semelhança nas partidas, pois os dois começaram com empates por 1 a 1 no Morumbi, saindo atrás no placar e depois acabaram empatando a partida.

No dia 28 de fevereiro, na estreia de Crespo, o Botafogo-SP abriu o placar com Dudu e Arboleda empatou o jogo para o Tricolor, enquanto, no dia 14 de outubro, estreia de Ceni, o Ceará largou na frente com Fabinho e o São Paulo empatou com Calleri.

Além disso, os dois treinadores venceram um rival em um clássico disputado no Morumbi em suas primeiras quatro partidas.

No terceiro jogo de Hernán Crespo como técnico do São Paulo, o time bateu o Santos por 4 a 0, com gols de Gabriel Sara, Luan Peres (contra), Pablo e Tchê Tchê. Em sua primeira vitória como novo treinador do Tricolor, Ceni bateu o Corinthians por 1 a 0, com gol marcado por Jonathan Calleri.Por fim, os dois tiveram suas primeiras derrotas no cargo jogando fora de casa. Crespo perdeu por 2 a 1 para o Novorizontino, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, enquanto Ceni perdeu por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid.

O que difere os treinadores, porém, é a quantidade de gols marcados e sofridos. Crespo marcou 10 gols em seus primeiros quatro jogos, enquanto Ceni marcou somente três. Em compensação, o novo treinador do Tricolor sofreu apenas dois gols, enquanto seu antecessor já havia tomado três. A diferença do nível técnico das competições pode ser determinante.