Era Alex no sub-20 do São Paulo começa com vitória em amistoso

O treinador do sub-20 do São Paulo, Alex estreou com vitória por 4 a 2 na última sexta-feira, em amistoso disputado contra a equipe do Ska Brasil, que tem como presidente o ex-jogador Edmilson.

A partida, disputada em Cotia, foi elogiada pelo novo treinador do time de base do Tricolor, que está na sua primeira experiência dirigindo uma equipe de futebol.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021- Depois de um longo período, a meninada pôde fazer um jogo. Enfrentamos o FC Ska Brasil, projeto comandado pelo Edmilson, após uma semana de treinos. Privilégio ver os meninos em desenvolvimento e poder praticar minhas ideias aqui no São Paulo - escreveu Alex nas redes sociais. Alex e o sub-20 do São Paulo seguem em treinamento no CT de Cotia esperando as competições começarem, já que não há um calendário definido. A primeira competição será o Brasileirão da categoria, com estreia prevista para junho deste ano.