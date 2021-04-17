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futebol

Era Alex no sub-20 do São Paulo começa com vitória em amistoso

Em partida disputada em Cotia, time comandado pelo ex-jogador venceu o Ska Brasil, time do pentacampeão Edmilson, que também foi jogador do Tricolor paulista...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2021 às 15:00
Crédito: Reprodução/Instagram
O treinador do sub-20 do São Paulo, Alex estreou com vitória por 4 a 2 na última sexta-feira, em amistoso disputado contra a equipe do Ska Brasil, que tem como presidente o ex-jogador Edmilson.
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A partida, disputada em Cotia, foi elogiada pelo novo treinador do time de base do Tricolor, que está na sua primeira experiência dirigindo uma equipe de futebol.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021- Depois de um longo período, a meninada pôde fazer um jogo. Enfrentamos o FC Ska Brasil, projeto comandado pelo Edmilson, após uma semana de treinos. Privilégio ver os meninos em desenvolvimento e poder praticar minhas ideias aqui no São Paulo - escreveu Alex nas redes sociais. Alex e o sub-20 do São Paulo seguem em treinamento no CT de Cotia esperando as competições começarem, já que não há um calendário definido. A primeira competição será o Brasileirão da categoria, com estreia prevista para junho deste ano.

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