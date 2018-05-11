Equipes participam do sorteio das chaves da Taça das Comunidades

Na noite desta quinta-feira, o auditório da Rede Gazeta ficou lotado com os representantes das 32 comunidades que vão disputar a Taça EDP das Comunidades. Além da expectativa para conhecer e receber os kits dos uniformes, a ansiedade maior era para o sorteio das chaves.

O auditório da Rede Gazeta contou com representantes das 32 comunidades que vão disputar a Taça Crédito: Fernando Madeira

Os bairros foram divididos em oito grupos, com a separação dos municípios, criando um enfrentamento justo e cheio de partidas bem disputadas. A divisão ficou da seguinte forma: Grupo A (Santa Rita, Muquiçaba, Ataíde, Araças); Grupo B (Barramares, Parque Terra Vermelha, Ilha das Flores, Normília da Cunha); Grupo C (Jardim Botânico, Nova Brasília, Vila Bethânia, São João Batista) e Grupo D (Padre Gabriel, Porto Santana, Nova Rosa da Penha, São Francisco).

Os outros quatro grupos foram: Grupo E (Alagoano, Rio Marinho, São Torquato, Andorinhas); Grupo F (Bairro da Penha, Itararé, Gurigica, São Pedro 4); Grupo G (Taquara II, Caieiras Velha, Vila Nova de Colares, Feu Rosa) e Grupo H (Praia de Carapebus, Praia Grande, Central Carapina, Planalto Serrano).

Para o diretor de mercado anunciante, Marcio Chagas, esse é um projeto que vai além do esporte. A Taça além de trazer muitas oportunidades para esses jovens na parte do futebol, transforma vidas e fortalece a valorização da cidadania.

E neste ano, a realização do projeto é uma parceria entre a Rede Gazeta, a Central das Comunidades (CDC) e a EDP. A ação valoriza o esporte e nos aproxima ainda mais das comunidades, levando informações sobre consumo eficiente de energia, segurança com a rede elétrica, e facilitando o acesso aos nossos serviços, destaca João Brito, diretor da EDP no Espírito Santo.