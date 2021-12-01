Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Equipe sub-16 do São Paulo vence o Atlético-MG e avança à semifinal do torneio amistoso Caju’s Summer Cup
futebol

Equipe sub-16 do São Paulo vence o Atlético-MG e avança à semifinal do torneio amistoso Caju’s Summer Cup

Garotos do time da base do Tricolor derrotaram o adversário por 2 a 0, em Curitiba, e terão pela frente o Athletico-PR, clube organizador da competição, em duelo por vaga na decisão ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2021 às 20:46

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 20:46

Em duelo nesta quarta-feira à tarde, em Curitiba, o time sub-16 do São Paulo venceu o Atlético-MG por 2 a 0 e garantiu uma vaga na semifinal do torneio amistoso Caju’s Summer Cup, competição que conta com oito clubes e serve como preparação da equipe da base tricolor para a próxima temporada. Foi a segunda vitória seguida dos garotos são-paulinos, que na última terça-feira haviam obtido o seu primeiro triunfo ao superarem o Coritiba por 2 a 1.> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
O jogo desta quarta foi realizado no centro de treinamento do Athletico-PR, que é o organizador do evento e terá justamente o seu time encarando os são-paulinos nesta quinta-feira, às 9h30, no confronto que valerá uma vaga na decisão. Na outra semifinal, às 11h, o Flamengo pega o Azuriz, clube do interior do Paraná, que surpreendeu os são-paulinos na estreia ao vencer por 1 a 0.
Para assegurar lugar na próxima fase, os meninos formados no CT de Cotia foram para cima dos atleticanos e abriram o placar aos 27 minutos, quando Paulinho completou para as redes após receber passe dentro da grande área. Na etapa final, o Tricolor fez o segundo gol já aos 2 minutos, com Paz, e depois administrou a vantagem de 2 a 0 até o fim para avançar com tranquilidade.Rival do São Paulo na semifinal, o Athletico-PR fechou a sua campanha na primeira fase da competição com 100% de aproveitamento, com três vitórias em três partidas realizadas, ao bater o Flamengo por 2 a 1 nesta quarta-feira. Mesmo com a derrota, a equipe carioca se classificou para a próxima fase.
Os quatro clubes que não conseguiram seguir na disputa pelo título disputarão nesta quinta-feira uma semifinal B do torneio, batizada pela organização com o nome prata, que terá os confrontos Grêmio x Atlético-MG e Coritiba x Barra FC.
Os gremistas foram eliminados mesmo depois de terem batido o Barra, clube de Santa Catarina, por 3 a 1, nesta quarta-feira. Já o Coritiba ficou fora da semifinal principal da competição após empatar por 1 a 1 com o Azuris, que com o resultado continuou invicto e fechou a primeira fase na liderança do grupo do São Paulo, com sete pontos, um à frente da equipe tricolor.
Garotos do sub-16 do Tricolor bateram o Galo e avançaram com 2ª vitória seguida (Foto: José Tramontin/Athletico-PR)

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto
Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados