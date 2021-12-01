Equipe sub-16 do São Paulo vence o Atlético-MG e avança à semifinal do torneio amistoso Caju’s Summer Cup

Em duelo nesta quarta-feira à tarde, em Curitiba, o time sub-16 do São Paulo venceu o Atlético-MG por 2 a 0 e garantiu uma vaga na semifinal do torneio amistoso Caju's Summer Cup, competição que conta com oito clubes e serve como preparação da equipe da base tricolor para a próxima temporada. Foi a segunda vitória seguida dos garotos são-paulinos, que na última terça-feira haviam obtido o seu primeiro triunfo ao superarem o Coritiba por 2 a 1.
O jogo desta quarta foi realizado no centro de treinamento do Athletico-PR, que é o organizador do evento e terá justamente o seu time encarando os são-paulinos nesta quinta-feira, às 9h30, no confronto que valerá uma vaga na decisão. Na outra semifinal, às 11h, o Flamengo pega o Azuriz, clube do interior do Paraná, que surpreendeu os são-paulinos na estreia ao vencer por 1 a 0.
Para assegurar lugar na próxima fase, os meninos formados no CT de Cotia foram para cima dos atleticanos e abriram o placar aos 27 minutos, quando Paulinho completou para as redes após receber passe dentro da grande área. Na etapa final, o Tricolor fez o segundo gol já aos 2 minutos, com Paz, e depois administrou a vantagem de 2 a 0 até o fim para avançar com tranquilidade.Rival do São Paulo na semifinal, o Athletico-PR fechou a sua campanha na primeira fase da competição com 100% de aproveitamento, com três vitórias em três partidas realizadas, ao bater o Flamengo por 2 a 1 nesta quarta-feira. Mesmo com a derrota, a equipe carioca se classificou para a próxima fase.
Os quatro clubes que não conseguiram seguir na disputa pelo título disputarão nesta quinta-feira uma semifinal B do torneio, batizada pela organização com o nome prata, que terá os confrontos Grêmio x Atlético-MG e Coritiba x Barra FC.
Os gremistas foram eliminados mesmo depois de terem batido o Barra, clube de Santa Catarina, por 3 a 1, nesta quarta-feira. Já o Coritiba ficou fora da semifinal principal da competição após empatar por 1 a 1 com o Azuris, que com o resultado continuou invicto e fechou a primeira fase na liderança do grupo do São Paulo, com sete pontos, um à frente da equipe tricolor.