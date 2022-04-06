Equipe feminina do São Paulo usa Data FIFA para se preparar para próximo jogo

A equipe feminina do São Paulo aproveitou a Data FIFA para se reapresentar na última terça-feira (5), já para iniciar preparações pensando na partida do dia 17 de abril, contra o Avaí Kindermann. Sem Yaya, Clara e Isa, convocadas para a Seleção Sub-20, Fe Palermo e Thais R., que estão na Seleção principal, e sem as atletas lesionadas, o treinador Lucas Piccinato realizou uma atividade em metade do campo com as jogadoras presentes. O técnico ainda contou com a meio-campista Carol, da base são-paulina.

Em quinto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro Feminino, o Tricolor conta com oito pontos conquistados em cinco rodadas disputadas. O último jogo foi no domingo (3), contra o Corinthians, fora de casa. O São Paulo empatou com o rival por 1 a 1.

A equipe irá aproveitar esse período sem jogos para focar nos treinamentos. No dia 17 de abril, volta a campo para enfrentar o Avaí Kindermann às 15h, no CFA Laudo Natel, em Cotia, onde a equipe conquistou suas duas vitórias na competição.