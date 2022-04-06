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futebol

Equipe feminina do São Paulo usa Data FIFA para se preparar para próximo jogo

Equipe feminina do Tricolor paulista aproveita Data FIFA para se preparar pensando em próxima rodada do Brasileirão Feminino...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 15:51

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2022 às 15:51
A equipe feminina do São Paulo aproveitou a Data FIFA para se reapresentar na última terça-feira (5), já para iniciar preparações pensando na partida do dia 17 de abril, contra o Avaí Kindermann. Sem Yaya, Clara e Isa, convocadas para a Seleção Sub-20, Fe Palermo e Thais R., que estão na Seleção principal, e sem as atletas lesionadas, o treinador Lucas Piccinato realizou uma atividade em metade do campo com as jogadoras presentes. O técnico ainda contou com a meio-campista Carol, da base são-paulina.
Em quinto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro Feminino, o Tricolor conta com oito pontos conquistados em cinco rodadas disputadas. O último jogo foi no domingo (3), contra o Corinthians, fora de casa. O São Paulo empatou com o rival por 1 a 1.
A equipe irá aproveitar esse período sem jogos para focar nos treinamentos. No dia 17 de abril, volta a campo para enfrentar o Avaí Kindermann às 15h, no CFA Laudo Natel, em Cotia, onde a equipe conquistou suas duas vitórias na competição.
Crédito: EquipefemininadoSãoPaulousaDataFIFApararealizarajustesparaenfrentaroAvaíKindermann(Reprodução/SãoPauloFC

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