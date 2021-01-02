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futebol

Equipe feminina do São Paulo renova com 15 atletas para 2021

Fundada em 2019, a parte feminina do Tricolor Paulista vem ganhando mais força a cada ano e o investimento passa a ser maior por parte da diretoria...
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Publicado em 

02 jan 2021 às 17:24

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 17:24

Crédito: Time feminino do São Paulo ainda não trouxe reforços para 2021 (Igor Amorim/saopaulofc.net
A diretoria são paulina se mexeu na tarde deste sábado (02) e renovou com 15 jogadoras da equipe feminina de uma só vez, mantendo a base que chegou nas quartas de final do Paulistão 2020, além de um terceiro lugar no Brasileirão feminino 2020, mostrando muita evolução em relação a 2019, quando a equipe foi fundada e foi campeã da Série A2 do Brasileirão.Com exceção da goleira, Carla e da lateral, Giovana, que renovaram por mais dois anos e da meia Yaya, que renovou até junho, todas as jogadoras que assinaram novos vínculos com o São Paulo prorrogaram o contrato em apenas mais um ano, assim, quando a temporada chegar ao fim, precisará de uma outra renovação caso a diretoria queira manter as atletas.
Confira>>> Os grupos do Campeonato Paulista masculino 2021​Confira a lista completa das atletas que renovaram os seus contratos:
Goleiras - Carla e Thais HelenaZagueiras - ​Thais Regina e GislaineMeias - Cris, Larissa Santos e Yaya​Atacantes - Carol, Jaqueline, Duda, Glaucia e Giovaninha

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