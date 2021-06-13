Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Equilíbrio marca rodada de sábado da Série D

De 12 partidas disputadas pela competição nacional, cinco terminaram empatadas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jun 2021 às 21:10

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 21:10

Crédito: Vitor Forcellini/JEC
Rolando a bola para a 2ª rodada da fase de grupos do Brasileirão Série D, 12 jogos movimentaram a classificação neste sábado.O que chamou mais a atenção foi o equilíbrio nos jogos, com direito a cinco empates. No entanto, entre os vencedores, os destaques ficaram pelos feitos de Joinville, Uberlândia, Murici, Juventude Samas, Guarany de Sobral, 4 de Julho e Esportivo.
Confira abaixo os resultados:
São Raimundo-RR 1x1 FastMoto Club 0x2 Guarany de SobralPalmas 1x2 Juventude Samas4 de Julho 2x0 ImperatrizAtlético-CE 2x2 TrezeMurici 2x0 Bahia de FeiraAtlético-BA 0x0 ItabaianaGama 0x0 AparecidenseUberlândia 3x2 Rio Branco-ESSão Bento 1x1 BanguJoinville 1x0 AimoréEsportivo 2x1 Juventus-SC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

joinville
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados