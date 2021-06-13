Equilíbrio marca rodada de sábado da Série D

Rolando a bola para a 2ª rodada da fase de grupos do Brasileirão Série D, 12 jogos movimentaram a classificação neste sábado.O que chamou mais a atenção foi o equilíbrio nos jogos, com direito a cinco empates. No entanto, entre os vencedores, os destaques ficaram pelos feitos de Joinville, Uberlândia, Murici, Juventude Samas, Guarany de Sobral, 4 de Julho e Esportivo.