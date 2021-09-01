Equador x Paraguai: saiba o horário e as escalações do jogo pela Eliminatória da Copa do Mundo

O Equador recebe o Paraguai pela 9ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul nesta quinta-feira, às 18h (horário de Brasília). A equipe de Gustavo Alfaro busca seguir surpreendendo no torneio, uma vez que ocupa o 3º lugar na tabela atrás apenas de Brasil e Argentina.Momento de recuperar
Apesar da boa campanha nas Eliminatórias, o Equador vem de derrota sofrida em casa para o Peru, que ocupa a lanterna da competição. Ainda assim, a equipe está em 3º lugar com nove pontos conquistados ao longo de seis partidas disputadas.
Por outro lado, o Paraguai não faz uma boa campanha até aqui, mas pode ultrapassar o Equador em caso de vitória. O time de Eduardo Berizzo está com sete pontos na 6ª colocação na classificação e sonha em ficar entre os cinco primeiros com o objetivo de lutar por uma vaga no Mundial de 2022.
FICHA TÉCNICA:Equador x Paraguai
Data e horário: 2/9/2021, às 18h (de Brasília)Local: Casa Blanca, em Quito (EQU)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:EQUADOR (Técnico: Gustavo Alfaro)Galindez; Preciado, Arboleda, Arreaga e Estupinan; Mena, Mendez, Caicedo e Estrada; Campana e Valencia
Desfalques: Piero Hincapie (suspenso)
PARAGUAI (Técnico: Eduardo Berizzo)Silva; Espinola, Balbuena, Alonso e Arzamendia; Angel Romero, Villasanti, Sanchez e Oscar Romero; Almiron e Perez
Desfalques: Gustavo Gomez (suspenso)